Bologna Juventus Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Bologna e Juventus è valido per la giornata 27 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca lunedì 22 giugno 2020, alle ore 21.45, il posticipo serale della 27esima giornata di Serie A TIM tra Bologna e Juventus, due squadre che hanno ambizioni differenti. Massima serie del calcio italiano che dunque è ripresa dopo la lunga sosta legata al lockdown Coronavirus.

Leggi anche –> Esonero Maurizio Sarri, cosa sta succedendo alla Juventus dopo la sconfitta col Napoli

I padroni di casa sono in una tranquilla posizione di classifica e sicuramente vorranno ripartire con il piede giusto, gli ospiti sono in testa al campionato, inseguiti dalla Lazio e dall’Inter e vogliono la vittoria, dopo la cocente delusione in Coppa Italia.

Leggi anche –> Tifosi Napoli in piazza, l’OMS attacca: “Sciagurati”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Bologna Juventus: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questa sera allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna viene trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno al canale 251. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Si tratta di una sfida tra due squadre che in passato si sono anche contese lo scudetto: 181 i precedenti totali, 30 vittorie rossoblu, 61 pareggi e 90 trionfi bianconeri. Anche in casa del Bologna, i precedenti dicono Juventus: 38 vittorie a 24. Gli ultimi precedenti dicono decisamente Juventus: otto vittorie consecutive e il Bologna che non vince da 17 partite coi bianconeri.

Bologna Juventus, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Queste le probabili formazioni che i due allenatori, Mihajlovic e Sarri, schiereranno in campo questa sera:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. ALL.: Mihajlovic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. ALL.: Sarri.