Belen e Stefano, ipotesi clamorosa: parteciperanno a Temptation Island?

L’ultima indiscrezione sulla crisi sentimentale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha del clamoroso: saranno protagonisti a Temptation Island?

La crisi sentimentale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbe costituire una grossa opportunità per Maria De Filippi. Secondo quanto riportato da ‘Vero Tv’ la conduttrice starebbe accarezzando il sogno di poter portare la coppia più chiacchierata d’Italia nell’ultima edizione del suo ‘Temptation Island’. Quest’anno, infatti, il programma della De Filippi vedrà una piccola rivoluzione con la partecipazione sia di Vip che di persone comuni.

In una formula del genere i due vip sarebbero la ciliegina sulla torta e farebbero da richiamo anche per chi solitamente non è interessato al programma. Chiaramente si tratta di un rumor, dunque non è nemmeno possibile sapere se veramente Maria De Filippi ci abbia pensato o abbia fatto addirittura un sondaggio con entrambi. In ogni caso l’ipotesi di vederli sull’isola appare alquanto remota.

Belen e Stefano a Temptation Island?

Il primo motivo che porta a credere che i due non accetterebbero un simile invito è legato alla loro notorietà. Entrambi, infatti, non hanno alcuna necessità di farsi pubblicità, anzi le loro carriere sono già decollate da parecchio e sembra che le quotazioni in ambito televisivo e pubblicitario siano sempre abbastanza alte. Il secondo motivo riguarda la decisione di entrambi di non condividere più informazioni personali. Proprio in queste settimane hanno evitato di spiegare i motivi della loro separazione e stanno molto attenti a non lasciare indizi. Con ogni probabilità, dunque, anche questa su Temptation Island è un’indiscrezione tirata fuori per continuare a sfruttare l’interesse dei fan su quanto successo.