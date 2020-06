Balestrate, ragazza dispersa in mare. L’amico: “Era vicino a me”

Possibile tragedia a Balestrate, Palermo, una ragazza risulta dispersa in mare da ieri pomeriggio. Per il momento le ricerche non hanno dato risultati.

Giornata drammatica quella di ieri nel palermitano. Dopo le iniziali ritrosie, le spiagge siciliane sono state inondate di bagnanti. Non hanno di certo fatto eccezione quelle della costa palermitana, dove ieri erano presenti tantissime persone. Purtroppo quella che doveva essere una giornata di relax in riva al mare, si è tramutata in tragedia per un uomo di 55 anni che a Cefalù ha accusato un malore mentre si trovava in acqua. Purtroppo l’arrivo dei soccorsi non è stato sufficiente a salvargli la vita.

Leggi anche ->Bambina annegata in piscina | la tragedia a Pisa | aveva 3 anni

Poco distante, a Balestrate, i bagnini sono riusciti ad evitare che un ragazzo morisse a causa della forte corrente. Il giovane, infatti, aveva cominciato ad accusare fatica ed ha richiesto aiuto. In suo soccorso si sono gettati in acqua i bagnini, i quali sono riusciti a portarlo in salvo sulla battigia. Tuttavia il dramma potrebbe non essere stato evitato: il ragazzo appena soccorso, infatti, ha detto loro che insieme a lui c’era un’amica che era scomparsa sott’acqua.

Leggi anche ->Muore in piscina | esce dall’acqua poi la tragedia a 17 anni | FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ragazza dispersa a Balestrate: continuano le ricerche

A quel punto i soccorritori hanno avvisato la Capitaneria di Porto per fare cominciare le ricerche con l’ausilio di imbarcazioni ed elicottero. Le ricerche della ragazza sono andate avanti per tutto il pomeriggio, ma purtroppo i soccorritori non sono riusciti ad individuarla. Questa mattina la guardia costiera ha ripreso a perlustrare lo specchio di mare nella speranza di trovare la giovane. Intanto il mistero sulla scomparsa della giovane s’infittisce, l’amico che ne ha denunciato la scomparsa è svanito nel nulla poco dopo essere stato soccorso.