Un asteroide in arrivo tra pochissimo interesserà la Terra. E si tratterà del passaggio con la distanza minima riscontrata in questo secolo ma non solo.

Forse le voci su un errore nella profezia Maya qualcosa di vero lo presentavano. Un asteroide in arrivo il 24 giugno transiterà ad una distanza non proprio enorme. A parlarne è la Nasa, che tiene comunque da tempo sotto controllo questo grosso sasso spaziale.

Il suo nome ufficiale è 441987 ma viene identificato anche con la dicitura 2010Ny65. È lungo 288 metri, esattamente tre volte la torre del Big Ben a Londra. Questo asteroide in arrivo segue un’orbita ellittica con un periodo di 160 anni. E proprio in tale data ci sarà il prossimo passaggio ravvicinato nei pressi del nostro pianeta. Per fortuna comunque non dovrebbe esserci alcun rischio di collisione. Infatti la distanza minima del corpo celeste in questione, nonostante viene descritta come un “approccio ravvicinato” dalla NASA, sarà di 0,041 unità astronomiche. Che tradotto in distanza metrica vuol dire all’incirca 3,7 milioni di chilometri.

Asteroide in arrivo, sarà il passaggio più ravvicinato del secolo

Una unità astronomica corrisponde in media a 150 mln di km, ovvero alla distanza media che separa la Terra dal Sole. Va detto che nemmeno 4 milioni di km in scala cosmica rappresentano un soffio. E non a caso il transito di 441987 è già entrato nel Libro dei Record. Infatti si tratta del transito di un oggetto spaziale nei pressi del nostro pianeta più vicino di tutto il XXI secolo. Mai nessun altro corpo proveniente dalle profondità dello spazio riuscirà ad avvicinarsi di più, secondo gli algoritmi e le stime effettuate dagli esperti astronomi. E tale record permarrà fino al prossimo transito di questo asteroide, appunto fra 160 anni.

