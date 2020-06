A ‘Live – Non è la D’Urso’ si parla del rapporto Asia Argento Fabrizio Corona avvenuto in passato. Ed arrivano le dichiarazioni da parte di lei.

L’anno scorso fece molto discutere il flirt tra Asia Argento e Fabrizio Corona. Una cosa che durò assai poco e che si concluse con un amaro sfogo da parte dell’attrice.

A detta di molti si trattò però solamente di una montatura mediatica, allo scopo di garantire ad entrambi notorietà, contratti per partecipazioni televisive ed interviste da concedere in esclusiva. Fatto sta che la figlia di Dario Argento, durante la sua partecipazione in diretta alla puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ di domenica 21 giugno 2020, è tornata a parlare di Fabrizio Corona. “A lui voglio molto bene, ma ha tanti problemi mentali con i quali dovere convivere. Come tutti noi, d’altronde”. Poi lei stessa ammette che quanto vissuto con l’ex re dei paparazzi non fu una vera e propria storia. “Ci siamo visti solamente tre volte. Poi dopo tutto l’interesse dei paparazzi nei nostri confronti, ho bloccato il suo numero. E gli ho mandato un ‘vaffa’ in modo elegante, citando una canzone di Piero Ciampi”.

Asia Argento: “Mai stata davvero con Fabrizio Corona”

Su questo epilogo lo stesso Corona ha avuto modo di contattare un programma tv ai tempi. E nei confronti dell’ex marito di Nina Moric – nonché ex fidanzato di Belen Rodriguez – Asia Argento ha una opinione ben precisa. “Fabrizio è una persona assai furba ed intelligente. Ma è anche molto tormentato. In realtà non so niente di lui. Ho soltanto letto il suo libro capendo che si porta appresso un mucchio di problemi. Allora ho pensato che sarebbe stato meglio per me allontanarmi da lui. Ma gli voglio comunque bene e gli auguro il meglio”.