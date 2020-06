Alex Zanardi, parla il figlio Niccolò: “Grande esempio come padre” – VIDEO

In uno degli ultimi post condivisi su Instagram, il figlio di Alex Zanardi Niccolò ha voluto dire a tutti che suo padre non è solamente un grande sportivo.

Da venerdì pomeriggio praticamente tutte le testate giornalistiche ed i social si sono riempiti di notizie e messaggi benaugurati nei confronti di Alex Zanardi. L’affetto dimostrato dagli italiani al campione è l’ennesima dimostrazione di come questo sia riuscito a conquistare la stima e l’affetto delle persone grazie alla sua determinazione ed al suo esempio sportivo e umano.

Tutti sanno, infatti, che la vita di Zanardi è cambiata drasticamente in seguito ad un terrificante incidente sportivo. Dopo lo scontro tra le due vetture Alex è sopravvissuto ma gli sono state amputate le gambe. Per nulla vinto dal destino, si è messo sotto ed è riuscito a diventare uno degli atleti paralimpici più forti della storia. Nelle scorse ore è stato riportato un messaggio di Niccolò, il figlio, risalente a qualche tempo fa. In questo il ragazzo aveva voluto sottolineare un aspetto di Alex che in molti probabilmente non conoscono: “Tutti dicono che mio padre sia un esempio di vita come sportivo. Io penso che lui sia un esempio di vita come padre”.

