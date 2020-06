Alex Zanardi, aumenta la speranza: medici fiduciosi – VIDEO

Medici fiduciosi per Alex Zanardi, il campione dell’handbike gravemente ferito in un drammatico incidente stradale: aumenta la speranza.

Aumenta anche se flebilmente la speranza per Alex Zanardi, il campione dell’handbike gravemente ferito in un drammatico incidente stradale. “Il percorso non sarà breve, avremo bisogno di tempo per valutare Zanardi nelle prossime settimane”, ha detto stamattina ad Agorà il responsabile dell’emergenza-urgenza dell’ospedale Le Scotte di Siena, Sabino Scolletta.

“Serve cautela, il cambiamento potrebbe essere repentino”, osserva. Quindi sull’ipotesi che venga sospesa a breve la sedazione, Scolletta osserva: “Risveglio? Pensiamo più nei prossimi giorni che nelle prossime ore. Al cervello serve tempo e riposo”.

L’ultimo aggiornamento ufficiale arriva in queste ore dal bollettino medico, che recita: “La terza notte di degenza in terapia intensiva è trascorsa senza variazioni. Le condizioni cliniche rimangono invariate nei parametri cardio-respiratori e metabolici mentre resta grave il quadro neurologico”. Dal momento dell’incidente, avvenuto venerdì pomeriggio nel senese, tutta l’Italia – non solo quella sportiva – si è stretta attorno al campione e alla sua famiglia.