Stasera in tv film – Oltre la notte: trama, trailer e cast del film di oggi

La pellicola in onda oggi, 21 giugno, su Rai 3 ore 21.20, si intitola Oltre la notte, un film che si ispira all’attentato terroristico avvenuto in Colombia nel 2004 a opera della cellula terroristica neonazista NSU. Diane Kruger interpreta Katja Sekerci, una donna il cui marito e figlio vengono uccisi in un attentato dinamitardo. Scopriamo insieme la trama del film.

Oltre la notte, trama film

Katja è di origini tedesche mentre suo marito, Nuri Sekerci, è turco. La coppia ha un figlio e, nonostante Nuri abbia passato del tempo in carcere, uscito di prigione è riuscito ad aprire un ufficio in un quartiere di Amburgo. Un giorno la famiglia si saluta sotto l’ufficio, Nuri e il piccolo Rocco entrano nel palazzo, mentre Katja si appresta a passare la giornata in compagnia della sorella. Mentre si allontana, Katja nota che una ragazza ha lasciato una bicicletta senza lucchetto quindi per cortesia glielo fa notare. La giovane appare colta di sorpresa e le dice la lascerà lì solo per un momento. Dopo aver passato il pomeriggio in un bagno turco Katja rientra a casa e scopre che c’è stato un attentato terroristico davanti l’ufficio del marito.

Cast del film

Diane Kruger (Katja Sekerci)

Denis Moschitto (Avv. Danilo Fava)

Numan Acar (Nuri Sekerci)

Samia Chancrin (Birgit)

Johannes Krisch (Avv. difesa Haberbeck)

Ulrich Tukur (Jürgen Möller)

Ulrich Brandhoff (André Möller)

Hanna Hilsdorf (Edda Möller)

Henning Peker (comm. Gerrit Reetz)

Hartmut Loth (Richter Grabow)

Rafael Santana (Rocco Sekerci)

Christa Krings (sig.ra Petersen)

Siir Eloglu (sig.ra Sebnem)

Yannis Economides (Nikolas Makaris)

