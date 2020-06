Stasera in tv film – Non dirlo al mio capo: cast e episodi di oggi 21 giugno

Stasera in tv film – Non dirlo al mio capo: cast e...

Le anticipazioni di Non dirlo al mio capo, fiction di Rai 1, riguardano il quinto e sesto episodio della stagione in onda oggi, 21 giugno

La serie televisiva Non dirlo al mio capo, in 6 puntate, vede nel ruolo di protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Il quinto e sesto episodio in onda oggi, 21 giugno, su Rai 1 alle ore 21.25 si intitolano rispettivamente La vita che verrà e Premio e punizione.

Scopriamo insieme la trama della fiction.

Leggi anche –> Stasera in tv – Hawaii Five-0, stagione 9: cast e episodio, oggi 21 giugno

Non dirlo al mio capo, stagione 1, trama

Lisa Marcelli, vedova con figli, è costretta a tornare a lavoro per mantenere la famiglia dopo essere stata tanti anni lontana dalla pratica legale. L’occasione si presenta quando Lisa ottiene un posto presso lo studio dell’avvocato Enrico Vinci.

Per farlo, però, mente sulla sua vita privata, dicendo al cinico avvocato Vinci di essere una donna single e senza figli.

Episodio 5, La vita che verrà

Nello Studio Vinci il feeling fra Lisa ed Enrico viene inizia a essere notato dai colleghi. Marta cerca di correre ai ripari incoraggiando Lisa, con finti atteggiamenti di amicizia, a lasciarsi andare a nuove conoscenze. I due avvocati si trovano però a lavorare di nuovo insieme sul caso di Monica e Susanna che, appena nate, sono state scambiate in ospedale. Accade così che la madre di Monica abbia allevato Susanna e viceversa. Un caso colmo di implicazioni psicologiche che Lisa dimostra ancora una volta di saper affrontare e risolvere grazie alla sua spiccata sensibilità. Mia d’altra parte, nonostante voglia essere vicina a Romeo, rimane segnata dal fatto che lui abbia perso i capelli e che questo le ricordi costantemente la gravità delle sue condizioni di salute. Invece di avvicinarsi, quindi, si allontana da Romeo con scuse sempre più palesi. Quando grazie al consiglio di Perla si rende conto dei suoi sentimenti e decide di rimediare, vede Romeo comportarsi in modo affettuoso con un’altra ragazza.

Lisa per puro caso viene a conoscenza di un aspetto molto personale della vita di Enrico, il peso interiore che gli impedisce di abbandonare il suo atteggiamento distaccato.

Episodio 6, Premio o punizione

Lisa conosce Fabrizio, uomo per bene, gioioso e interessante che insegna nella scuola di sua figlia Mia. Nonostante sia affascinata da lui però il suo cuore rimane preso dal suo bel tenebroso capo. Anche a Mia l’amore sta dando grandi sofferenze. Resasi conto di aver sbagliato a evitare Romeo, torna da lui quando ormai è troppo tardi e questo ha intrapreso una relazione con Greta, ragazza che gli è stata vicino nel periodo più duro della sua malattia. Quando Mia chiede spiegazioni a Romeo questo reagisce rinfacciandole di averlo abbandonato nel momento del bisogno, cosa che invece non ha fatto la sua nuova fidanzata.

Lisa ed Enrico, nel frattempo, acquisiscono come cliente il colonnello Loffredo, la cui figlia è morta durante un rave party a causa di un’overdose da extasy. L’organizzatrice della festa si dimostra subito pronta a concordare un risarcimento al colonnello, cosa che insospettisce Enrico. Marta, nonostante il teso rapporto con Lisa, accetta il suo aiuto per affrontare il caso di sua madre, intransigente insegnante di ballo accusata di aver portato con i suoi metodi una sua allieva a fratturarsi una gamba e a non poter mai più ballare.

In entrambi i casi seguiti, la professionalità di Lisa si dimostra determinante ed Enrico le fa comprendere di apprezzarla invitandola a cena. A momento del dunque, però, si ricorda di aver dato appuntamento a un altro avvocato. Sentendosi ancora una volta umiliata, Lisa decide di dare una possibilità a Fabrizio.

Non dirlo al mio capo, cast completo:

Vanessa Incontrada (Lisa Marcelli)

Lino Guanciale (Enrico Vinci)

Chiara Francini (Assuntina Capotondi/Perla Cercilli)

Giorgia Surina (Marta Castelli)

Gianmarco Saurino (Massimo Altieri)

Aurora Ruffino (Cassandra Reggiani)

Sara Zanier (Nina Valentini)

Saul Nanni (Romeo Ruggeri)

Ludovica Coscione (Mia Marcelli)

Davide Pugliese (Giuseppe Marcelli)

Antonio Gerardi (Rocco Tancredi)

Beatrice Vendramin (Aurora Luchetti)

Andrea Bosca (Fabrizio Del Corso)

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI