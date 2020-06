Roma, la movida non si ferma, ignorate le misure di sicurezza. In barba ai divieti e alle limitazioni dovute alla recente pandemia, moltissimi nel sabato sera stono stati i giovani riversatisi nelle piazze, nelle strade e nei locali della Capitale.

Assembramenti, schiamazzi, mancato rispetto delle misure di sicurezza. Queste sono state le caratteristiche della movida di questo fine settimana a Roma. I residenti hanno denunciato quanto accaduto. Non sono mancati i controlli e le sanzioni da parte delle forze dell’ordine.

Sembrerebbero non provare il minimo timore i moltissimi giovani che, senza considerare gli effetti della recente pandemia dovuta al Covid-19, si sono riversati sabato sera nei locali della città, divenuti per questo gremiti. Ed ecco che diventa impossibile evitare gli assembramenti, nei quali la mascherina diventa un accessorio superfluo e fastidioso. E’ questo lo scenario al quale si assiste queste sere nei quartieri storici della Capitale.

L’emergenza sanitaria però purtroppo non è ancora scomparsa e potrebbe riprendere corpo proprio a causa di questi comportamenti, pericolosi per se stessi e irrispettosi per l’intera comunità.

In particolare sabato sera, a piazza Trilussa, luogo storico nel quartiere Trastevere della città, sono stati migliaia i ragazzi stipati uno vicino all’altro fuori da pub e ristoranti. Tanto che i residenti hanno denunciato i comportamenti scorretti rilevati. Stessi comportamenti riscontrati anche in altri quartieri storici della città. Ne sono un esempio Campo de’ Fiori e piazza Bologna.

Continuano d’altra parte i controlli sul territorio e le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole. Solo sabato notte infatti sono stati sanzionati e chiusi sei esercizi commerciali nei quartieri del Pigneto, Trastevere e piazza Bologna per il mancato rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza. Cinque invece le sanzioni comminate a causa degli assembramenti dentro e fuori dal locale e una per la vendita fuori orario di alcolici.