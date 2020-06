Principino George: la bufera su Kate Middleton per il ‘giochino pericoloso’

È George, figlio di Kate Middleton, ad essere al centro dell’attenzione mediatica a causa di una Venere Acchiappamosche. Scopriamo cosa è successo.

È di nuovo bufera mediatica per la famiglia reale. Al centro dell’attenzione stavolta c’è il piccolo George, figlio di William e Kate. La duchessa di Cambridge si è fatta sfuggire che il primogenito ha un debole per le piante carnivore. Non sono mancate critiche provenienti dal web piovute sulla mamma Kate in seguito a tale dichiarazione. Secondo l’opinione di molti, certi ‘giochini pericolosi del genere’ andrebbero del tutto evitati.

È una Venere Acchiappamosche la mela della discordia. Sembrerebbe infatti che il primogenito della famiglia reale si diverta molto nel giocare con la piantina. In seguito è stato specificato che il piccolo non è mai lasciato da solo con la pianta carnivora. Egli rimane sotto la costante supervisione di un adulto. Pare proprio che i tre figli di William e Kate amino particolarmente la natura, soprattutto coltivare le piante di pomodoro. “Erano entusiasti di vederli crescere, siamo partiti dai semi e ora le piante sono alte quanto loro.”

Kate Middleton: le parole dopo il Coronavirus

La bellissima Kate Middleton fa la sua comparsa in pubblico dopo il periodo di lockdown a causa della pandemia da Coronavirus. La donna è rimasta a lungo lontana dai propri impegni civici. Il primo luogo di visita scelto dalla duchessa di Cambridge è stato il Fakenham Garden Center, luogo vicino alla residenza di Anmer Hall, nel Norfolk. Superga, jeans e camicetta, è questo il look scelto da Kate per l’occasione. Durante la visita si lascia anche sfuggire qualche racconto sui principi George, Charlotte,e Louis. “Ora che le cose iniziano a calmarsi, è bello e importante che la gente sappia che si può uscire per andare in posti come questo.”

