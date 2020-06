Milly Carlucci, la verità sul divorzio con Angelo Donati: “Una truffa”

Milly Carlucci sarà ospite oggi, domenica 21 giugno, di Domenica In. In passato sulla sua vita privata era circolate diverse fake news, come per il divorzio

Da ben 35 anni Milly Carlucci è sposata con Angelo Donati. Dalla loro storia d’amore sono nati, Angelica Krystle e Patrick, che hanno rispettivamente 33 e 28 anni. Diverso tempo fa la stessa conduttrice italiana aveva svelato ai microfoni di Vanity Fair: “Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione. Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori”. Poi aveva aggiunto: “Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli e pronti ad affrontare insieme le sfide imprevedibili della vita. Inoltre, siamo molto diversi, il che ci rende complementari”.

Milly Carlucci, il racconto sulla “truffa” della separazione

Alcuni problemi nella coppia sono nati quando la donna avrebbe desiderato il terzo figlio, ma il marito ha detto di no come ha svelato la stessa Carlucci ai microfoni di Oggi: “Diceva che ci sarebbe stato troppo distacco d’età e che rischiavamo di essere nonni di nostro figlio. E così, un po’ a malincuore, ho rinunciato”. Infine, sulla coppia erano circolate anche alcune fake news sul loro possibile divorzio come ha aggiunto la donna ai microfoni di Oggi: “Un sito di Panama ha dato la notizia del nostro divorzio. sosteneva che io avevo deciso di produrre creme di bellezza e che mio marito non era d’accordo. E in fondo all’articolo c’era il coupon per ordinare la crema. Una bella truffa che abbiamo denunciato alla Polizia Postale“. Oggi, domenica 21 giugno, sarà ospite di Domenica In.