Il messaggio di Alex Tagliani, il pilota dell’incidente del 2001 con Zanardi

Alex Tagliani, il pilota coinvolto nell’incidente che fece perdere le gambe a Zanardi, nel 2001, twitta solidarietà all’ex collega. Ecco cosa è successo quel giorno.

Alexandre (Alex) Tagliani è un famoso pilota automobilistico canadese nato a Montréal 18 ottobre 1972. Nel 2001 fu coinvolto nell’incidente con Alex Zanardi sul circuito del Lausitzring, che costò l’amputazione delle gambe al pilota italiano. Pochi giorni fa Zanardi, dedicatosi alla carriera sportiva paralimpica, è stato vittima di un altro grave incidente e si trova adesso ricoverato in gravi condizioni, in coma farmacologico. Il collega Tagliani ha twittato un messaggio di supporto al compagno, scrivendo: “Penso a te e mi preoccupo perché è difficile da credere, da quello che sento dire che sei un superuomo, se c’è qualcuno che può farlo sei tu! Sii forte Alex Zanardi stiamo tutti pregando per te e per la tua famiglia”.

I am thinking of you and I am worrying because it’s hard to believe what I am hearing your are #superman but If one guy can do it is you! #bestrong @lxznr we are all praying for you and your family pic.twitter.com/FgqfvmsuaN

— Alex Tagliani (@tagliani) June 20, 2020

Alex Tagliani, quell’incidente che cambiò la vita di Zanardi

Era il 15 settembre 2001 quando durante una gara al circuito Lausitzring, a 13 giri dalla fine, Alex Zanardi venne centrato in pieno dall’auto di Tagliani. L’impatto fu tale che Zanardi entrò in coma, dal quale riuscì a riprendersi solo dopo quattro giorni; l’incidente lo obbligò a sei settimane di ricovero e quindici operazioni, tra cui anche l’amputazione di entrambe le gambe. Durante l’incidente in pochi secondi Alex Zanardi rimase con un solo litro di sangue in corpo, e le gambe maciullate e tagliate dai resti della sua automobile. Le speranze di sopravvivenza per lui erano molto vicine allo zero. Quando Alex lo ricordava ci scherzava su: “Mi hanno studiato anche alla Nasa”, diceva. L’intervento di Steve Olvey, responsabile medico della Cart, lo salvò. In pista il medico chiuse le arterie femorali, dopodiché Alex fu portato in elicottero all’ospedale di Berlino.

