Kobe Bryant, messaggio da brividi della moglie per la festa del papà

Sul profilo Instagram di Vanessa Bryant è apparso un toccante messaggio di auguri per suo marito Kobe, tragicamente scomparso assieme alla figlia Gianna.

“Buona Festa del Papà al papino MIGLIORE del mondo. Ci manchi tantissimo. Ti ameremo per sempre. Con affetto, Nani, Gigi, BB, Koko e VB”. Questo il toccante messaggio apparso sul profilo Instagram di Vanessa Bryant; un messaggio di auguri per suo marito Kobe, scomparso assieme alla figlia Gianna lo scorso 26 gennaio nel tragico incidente in elicottero nei pressi di Los Angeles, ma sempre presente nei suoi pensieri…

La tenera dedica a Kobe Bryant

In casa Bryant si è festeggiato nelle scorse ore anche il compleanno di Capri, la figlia più piccola di Kobe Bryant, che ieri ha compiuto un anno. La moglie della leggenda Nba, Vanessa Laine, ha organizzato una festa per la sua piccola, dedicando come sempre un dolcissimo pensiero per il marito e la figlia Gianna.

“Buon primo compleanno, Capri – ha scritto la vedova di Kobe Bryant su Instagram -. Mamma, papà, Nani, Gigi e BB ti amano così tanto! Dio ti benedica, dolce principessa. Gigi e papà, ci mancate tantissimo”. Giusto un mese fa Vanessa Bryant aveva diffuso, sempre su Instagram, il video dei primi passi della piccola Capri. Alla piccola è stato dato il soprannome di Koko-Bean per la grande somiglianza con il padre, ha rivelato la stessa Vanessa, facendo commuovere i tanti fan dell’indimenticabile leggenda dei Los Angeles Lakers.

