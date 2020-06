Justin Bieber, accusato di molestie: le confessioni delle presunte vittime sui social. Si scatena la bufera sul conto della giovane popstar. I fatti sarebbero accaduti alcuni anni fa.





E’ stato sui social che le presunte vittime avrebbero divulgato i propri racconti su quanto avvenuto. Justin Bieber sarebbe infatti accusato da loro di molestie. Non sono al momento pervenute repliche da parte del cantante.

Justin Bieber, accuse di molestie sul conto della popstar: le presunte vittime confessano sui social

Sarebbero state due donne poche ore fa a rompere il silenzio su quanto avvenuto. Utilizzando i social per divulgare il loro racconto infatti, Danielle e Kadi avrebbero confessato di essere state molestate dal giovane cantante.

Danielle ha dichiarato su Twitter di aver preso coraggio dopo aver ascoltato il racconto di un’altra ragazza, non coinvolta nella vicenda Bieber ma in un’altra storia. Secondo quanto descritto dalla ragazza, i fatti sarebbero avvenuti nel marzo del 2014, a Houston. “Tu mi conosci. Lo so che ti ricordi di me”, ha affermato Danielle, che si trovava con altre due amiche la sera nella quale avrebbe conosciuto il cantante, subito dopo un concerto in un bar. Bieber, secondo quanto raccontato dalla ragazza, avrebbe invitato Danielle in hotel e avrebbe iniziato a baciarla spingendola sul letto e intimandole di non raccontare a nessuno quanto stava accadendo. Un rapporto che non sarebbe stato consenziente, secondo quanto dichiarato dalla ragazza.

Poche ore dopo, anche un’altra donna, Kadi, ha accusato di molestie Bieber. Nel suo caso la vicenda sarebbe invece avvenuta l’anno successivo, a maggio del 2015, a New York. Anche la sua confessione è stata divulgata attraverso Twitter.

Non è pervenuta per il momento la replica da parte del cantante ma la presidente del SB Projects di Scooter Braun, Alison Kaye, avrebbe già sottolineato un’inesattezza nel racconto di Danielle relativo all’hotel nel quale alloggiò in quell’occasione Bieber. Secondo la Kaye, la struttura alberghiera non era stata in quell’occasione quella menzionata dalla ragazza. Le fan di Bieber inoltre avrebbero trovato altre incongruenze nei racconti delle due donne, come quella delle dichiarazioni di Kadi del giugno 2015, nelle quali la ragazza dichiarava di non aver ancora incontrato Bieber. Inoltre è stato evidenziato come il cantante si trovasse in quel periodo non a New York, bensì a Los Angeles.

My name is Danielle. On March 9, 2014, I was sexually assaulted by Justin Bieber. pic.twitter.com/zUX4HJewPn — d (@danielleglvn) June 21, 2020

I believe Danielle, I am a victim of sexual assault by Justin Bieber too pic.twitter.com/AA0Y72xE1s — Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020