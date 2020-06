James Van Der Beek, l’attore e la moglie perdono un altro figlio. Il messaggio straziante sui social coinvolge tutti i suoi fan. La tragica vicenda sarebbe avvenuta lo scorso fine settimana.





Un altro dolore straziante per la coppia che si trova ancora una volta ad affrontare un aborto spontaneo. Moltissimi i messaggi sui social di affetto e vicinanza da parte di moltissimi tra i fan dell’attore.

James Van Der Beek, l’attore perde un altro figlio: il messaggio straziante sui social

In molti lo ricordano per aver interpretato il ruolo del protagonista nella serie televisiva Dawson’s Creek. Van Der Beek è stato in questi giorni vittima di un dolore straziante per aver perso nuovamente un figlio e ha confessato quanto accaduto sul proprio profilo Instagram. Moltissimi sono stati i messaggi da parte dei fan di sostegno e affetto per lui e sua moglie Kimberly.

La dolorosissima perdita è avvenuta lo scorso fine settimana, quando la moglie dell’attore ha dovuto subire il quinto aborto spontaneo. L’ultima volta era avvenuta solo lo scorso mese di novembre. Van Der Beek ha raccontato sui social alcuni particolari della vicenda. “Un’altra notte straziante di trasfusioni di sangue”, ha scritto l’attore, che ha confessato inoltre il forte senso di impotenza provato per non poter aiutare la donna della propria vita. “E non ci sono parole per alleviare quel dolore”, ha ammesso ancora l’attore nel suo messaggio. Van Der Beek ha voluto mostrare inoltre la propria vicinanza a tutte quelle famiglie che stanno affrontando la stessa difficoltà, ricordando loro che non sono sole.

Van Der Beek e sua moglie sono sposati dal primo agosto del 2010 ed hanno già 5 figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia e Gwendolyn. I fan dell’attore hanno inoltrato in queste ore moltissimi messaggi di grande vicinanza e conforto alla famiglia, sperando che possa sopportare questo momento così difficile.