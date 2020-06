Inter Sampdoria dove vederla in streaming in diretta

Serie A Inter Sampdoria dove vederla: si chiude la due giorni di recuperi per gli incontri di campionato ancora pendenti della 25/a giornata. Da lunedì 22 via con il 27° turno.

Inter-Sampdoria si disputerà la sera di domenica 21 giugno 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano, e senza pubblico, come previsto dal rigido protocollo per la ripresa del campionato. La gara, che sarà diretta dal signor Pietro Mariani della sezione di Aprilia, avrà inizio alle ore 21.45. Sarà il 126° confronto fra le due squadre in Serie A.

DOVE VEDERE INTER-SAMPDORIA IN TV

La sfida Inter-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

