Inter Sampdoria dove vederla in streaming in diretta

Serie A Inter Sampdoria dove vederla: si chiude la due giorni di recuperi per gli incontri di campionato ancora pendenti della 25/a giornata. Da lunedì 22 via con il 27° turno.

Il calcio è ripartito ed andrà avanti da qui ad agosto in maniera ininterrotta. Inter-Sampdoria dove vederla: i nerazzurri ospitano i blucerchiati nel quarto ed ultimo recupero della 25/a giornata, con le partite rinviate quattro mesi fa, quando l’Italia cominciava a comprendere quanto grave fosse la situazione della pandemia. Le gare già giocate sono le seguenti.

Torino-Parma 1-1

Verona-Cagliari 2-1

Atalanta-Sassuolo 4-1

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Serie A, Sky può trasmettere due partite in chiaro su Tv8

Inter Sampdoria dove vederla: tante le possibilità

Riguardo ad Inter-Sampdoria e dove vederla, dirige in un ‘Giuseppe Meazza’ a porte chiuse per le misure anti-assembramento, l’arbitro Pietro Mariani della sezione arbitrale di Aprilia. Fischio di inizio alle ore 21:45. La partita sarà visibile in diretta televisiva su Sky ai seguenti canali con inizio alle 21:45.

Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre)

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre)

SkySport (numero 251 del satellite)

Sarà possibile fruire anche dei servizi in streaming, grazie all’utilizzo delle applicazioni appositamente riservate agli abbonati. Sky mette a disposizione SkyGo per smartphone, tablet e pc, sia per sistemi iOS che Android. Garantita anche la diretta radiofonica su Rai Radio 1. È anche possibile comprare un pacchetto sulla piattaforma Now Tv in streaming live ed on demand sempre per Sky. Questa dà il diritto alla visione della programmazione sportiva dell’emittente di Rupert Murdoch, con ovviamente comprese le gare del campionato di Serie A.

LEGGI ANCHE –> Serie A a porte chiuse: come le società pensano di risarcire gli abbonati

Le probabili formazioni del match delle 21:45

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martínez.

All. Conte

SAMPDORIA (3-5-1-1): Audero; Tonelli, Yoshida, Colley; Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty, Murru; Ramirez; Gabbiadini.

All. Ranieri