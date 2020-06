Incidente Modena | Lorenzo muore a 18 anni in apecar | FOTO

Un tremendo impatto e poi la fine: l’incidente presso Modena avvenuto nella notte tra sabato e domenica costa la vita al povero Lorenzo Corradini

Un grave incidente presso Modena ha posto fine alla vita del povero Lorenzo Corradini. La vittima di questo schianto avvenuto all’interno del territorio di Pavullo nel Frignano aveva solamente 18 anni. Lorenzo era a bordo del suo apecar in compagnia di un amico, più giovane di lui di un anno.

Purtroppo Lorenzo ha perso il controllo del mezzo a tre ruote ed è andato a sbattere con violenza contro un paletto in cemento posti ai lati di una strada. L’urto è proseguito con anche un impatto molto forte contro una ringhiera di una abitazione privata. Il mezzo pare fosse elaborato, con qualche miglioria estetica ed anche di prestazioni. Corradini teneva molto al suo apecar e ne aveva la massima cura. Purtroppo però sembra che l’elevata velocità che il mezzo era capace di raggiungere possa avere contribuito a fare si che il 18enne ne perdesse il controllo di colpo, tra sabato 20 e domenica 21 giugno.

Incidente Modena, Lorenzo morto sul colpo

Il 17enne che era con Lorenzo si è salvato ma resta ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Baggiovaro. Non risulta comunque in pericolo di vita. All’arrivo dei sanitari del 118 purtroppo la vittima era già deceduta. Lui abitava a breve distanza dal luogo dell’incidente. A Modena e dintorni c’è sgomento per quanto accaduto. Diverse ore dopo l’incidente, gli amici del ragazzo morto hanno deposto dei fiori e lasciato dei messaggi in suo ricordo. LE manifestazioni di cordoglio continuano a fioccare anche sui social. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di stanza proprio a Pavullo nel Frignano, intervenuti per effettuare i dovuti rilievi.

