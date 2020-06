Giulia De Lellis e Andrea Damante, ecco perché prima non ha funzionato

Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme, lo scatto pubblicato da lui su Instagram spiega perché con tutti gli altri non ha mai funzionato.

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno provato ad allontanarsi, ma alla fine tornano sempre insieme. Nemmeno dopo i tradimenti, le frecciatine sui social, e addirittura il libro che lei ha scritto per raccontare la fine della loro storia, sono bastati a tenerli separati. Entrambi hanno anche provato ad iniziare nuove relazioni, ma il feeling che li aveva uniti da quando si sono conosciuti a Uomini e Donne non si è mai rivisto con nessuno dei loro nuovi-ex-partner: così Giulia e Andrea hanno deciso di ignorare i problemi avuti, e rimettersi insieme. Dopo aver passato la quarantena insieme, adesso i due sembrano godersi l’estate insieme, proprio come facevano anni fa all’inizio della loro relazione. A dimostrare l’unico e irripetibile legame che unisce la coppia c’è stata una foto pubblicata di recente da Andrea sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram That’s Amore 💙 Un post condiviso da D A M A (@andreadamante) in data: 20 Giu 2020 alle ore 11:54 PDT



Giulia De Lellis e Andrea Damante, la foto su Instagram spiega tutto

“That’s amore” scrive Andrea Damante sotto una foto in compagnia di Giulia, pubblicata poco fa su Instagram. Lui nella foto affonda la faccia nel sedere di lei, mentre entrambi si rilassano prendendo il sole in barca. Il deejay è sempre stato più “cauto” nel rendere pubblico il suo amore per Giulia, e per questo motivo lo scatto ha sorpreso tutti i fans della coppia. Il ritorno di fiamma così intenso e passionale spiega anche perché non ha mai funzionato con Iannone, Irama, Claudia Coppola e Sara Croce, alcuni dei “personaggi famosi” frequentati dai Damellis durante la loro separazione: quella chimica che unisce Andrea e Giulia è impossibile da riprodurre con qualcun altro, ed è per questo motivo che nessuna storia è mai riuscita a resistere nel tempo!

