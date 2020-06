Un gruppo di tre giovani delinquenti si è tinta le mani di rosso uccidendo un senzatetto, tale Kevin Bennet, per quella che sembra essere stata una sfida.

La vita non era stata semplice per Kevin Bennet che, a 53 anni, si era ritrovato a vivere per le strade di Liverpool, dormendo davanti un supermercato. Una notte un gruppo di tre adolescenti si è avvicinato all’uomo addormentato e l’ha iniziato a picchiare, causandogli ferite tremende. Kevin ha lottato per la sua vita per 6 giorni prima di soccombere alle ferite.

Kevin Bennet ha contratto un’avvelenamento del sangue a causa di un’infezione provocata dalla severità delle sue infezioni ed è morto in agonia. La città è rimasta sconvolta dal sapere l’età degli aggressori dell’uomo: i più giovani, Brandon Doran e Simon Evans hanno 14 anni, mentre il più grande, Connor Doran, ne ha 17. Il trio di delinquenti girava per le strade della città quando si sono imbattuti in Kevin, un uomo descritto da tutti come ‘vulnerabile‘ e ‘un alcolista‘. L’attacco è iniziato alle 5:30 di mattina quando Connor ha incitato Evans dicendogli che: “Scommetto che non ce la fai a farlo“.

Le sentenze per l’omicidio di Kevin Bennet

Evans è stato colui che ha dato inizio all’attacco, ma è stato Connor Doran ad infliggere l’attacco fatale saltando sul petto di Kevin. Durante il processo è stato ascoltato come Simon si sia vantato di essere stato lui ad iniziare a prenderlo a calci. I tre ragazzi si sono rifiutati di ammettere l’omicidio, ma dopo 4 settimane di processo sono stati ritenuti colpevoli. Connor sarà in prigione per 12 anni, mentre Evans sarà dietro le sbarre per almeno 8 anni e Brandon per 6 anni. Anche la madre dei fratelli Doran è stata arrestata per 30 mesi perché ha fornito alibi falsi per i figli.

