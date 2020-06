Gianni Rivera, chi è la moglie Laura Marconi: età, foto, figli

Conosciamo meglio la storia della moglie di Gianni Rivera, Laura Marconi: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della donna

Laura Marconi nasce il 3 aprile 1960. Moglie del fuoriclasse del Milan, Gianni Rivera, ma della sua vita privata si conosce ben poco. Inoltre, ha assunto un ruolo fondamentale nella sua carriera con il suo carattere mai sopra le righe. La loro storia è stata sempre lontana dai gossip con una famiglia molto riservata. Sono anche poche le foto sui social della coppia: l’ultima risale a quella su Twitter con la ballerina Natalia Kuzmina su Twitter del 2014. La coppia si è sposata nel lontano 1987: dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Gianni e Chantal Rivera, mentre lo stesso Gianni aveva già avuto una figlia, Nicole, che è nata nel 1977 dopo la relazione con l’attrice Elisabetta Viviani.

Gianni Rivera, chi è la moglie Laura Marconi: le curiosità

I due sono stati sempre molto legati continuando sempre a vivere lontani dalla luce dei riflettori. Laura Marconi abita a Roma con suo marito e la famiglia. Diversi anni fa, nel 2017, nella loro casa di via dei Coronari c’è stato un incendio che ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. Come svelato da “Il Corriere della Sera” all’interno della loro abitazione era presente il figlio Gianni, che è uscito illeso così come un’alta inquilina dello stesso palazzo.