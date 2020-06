Francesco Gabbani, la rivelazione del papà sulla fidanzata Giulia

Francesco Gabbani, papà Sergio svela dettagli sulla relazione del cantante con la misteriosa Giulia. Ecco cosa ha raccontato.

La fidanzata di Francesco Gabbani, Giulia, è stata presentata al pubblico per la prima volta durante l’ultimo Festival di Sanremo, 2020, quando il cantante le ha dedicato in diretta il bellissimo brano portato in gara, intitolato “Viceversa”. Da febbraio, nel corso del tempo sono emersi nuovi dettagli sulla loro storia d’amore, nonostante i due siano molto riservati. Francesco non ha mai svelato molto sul rapporto che lo lega a Giulia, ma a raccontare qualche dettaglio romantico sui due ci ha pensato il padre di lui: stando a quanto racconta Sergio la ragazza è molto benvoluta in famiglia, e ha saputo conquistare la loro fiducia fin da subito.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Viceversa di Francesco Gabbani: testo, video e significato | Sanremo 2020

Francesco Gabbani, suo papà commenta la fidanzata Giulia

Quello raccontato da Sergio è un dettaglio tutt’altro che scontato, visto che Francesco in passato ha dovuto fare i conti con sofferenze d’amore. Finché non è arrivata Giulia, inoltre, la sua carriera musicale sembrava non voler decollare.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

In qualche modo, ha raccontato Gabbani, Giulia è stata la sua musa ispiratrice: “Sono molto innamorato di Giulia, mia musa e complice”, ha confessato il cantante. Il papà di Francesco Gabbani, Sergio, ha descritto la donna come “l’altra metà della mela, l’anima gemella, capace di far felice Francesco con uno sguardo”. Una felicità contagiosa, racconta, e da genitore non può che essere felice dell’amore che lega suo figlio a Giulia: “Mia moglie è felicissima. Se decidessero di mettere su famiglia e di darle anche un nipotino, per lei sarebbe la vittoria più bella”.