Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 21 giugno

L’emergenza sanitaria ha colpito anche Domenica Live, tuttavia Barbara D’Urso ha pensato a un modo per non abbandonare i suoi spettatori

Barbara D’Urso, in accordo con la rete, ha preferito mettere temporaneamente in stop Domenica Live, sospeso perché la conduttrice possa concentrarsi sul programma serale della domenica di Canale 5, ossia su Live – Non è la D’Urso.

All’entertainment e al gossip, la conduttrice e il suo efficiente staff hanno integrato buona informazione per offrire al pubblico, riguardo l’emergenza Coronavirus, le ultime notizie, pareri e consigli di esperti accreditati.

Alle ore 16.50 andrà in onda la pellicola Una donna per amica, film del 2014 diretto da Giovanni Veronesi.

Scopriamo insieme qualche dettaglio sulla pellicola.

Leggi anche –> Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 21 Giugno

Una donna per amica, trama film

Francesco e Claudia sono amici di lunga data. Quando il marito di lei si rivela essere un uomo violento, questa finisce per chiedere ospitalità a Francesco, il quale la accoglie senza battere ciglio. Il gesto generoso sconvolge, però, la vita di entrambi, a dimostrazione del fatto che l’amicizia fra uomo e donna si basa su equilibri davvero molto sottili. Francesco, infatti, è fidanzato con Lia e per scongiurare la sua gelosia si vede costretto a mentirle sistematicamente. I due amici poi una sera, fra chiacchiere e confessioni, si scambiano un bacio. Claudia si pente immediatamente dell’accaduto mentre Francesco inizia a provare qualcosa di più (o meglio, di troppo). Per scacciare dalla memoria il bacio, Claudia va a letto con uomo che non ha alcuna importanza per lei. Francesco però avendola vista uscire di casa la segue e comprende ciò che è accade. Deluso, l’uomo decide che è arrivato il momento di tagliare i ponti con la sua amica di sempre, tuttavia anche questa non sarà una cosa semplice.

Una donna per amica, cast:

Fabio De Luigi (Francesco De Biase)

Laetitia Casta (Claudia Casamacchia)

Valeria Solarino (Anna)

Monica Scattini (Elga)

Geppi Cucciari (Cecilia)

Virginia Raffaele (Patrizia)

Antonia Liskova (Antonia)

Flavio Montrucchio (Luca)

Valentina Lodovini (Lia)

Adriano Giannini (Giovanni)

Miriam Dalmazio (Giulia)

Emma Blasi (Figlia di Francesco)

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI