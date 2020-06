Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 21 Giugno

Domenica in oggi, 21 giugno, avrà tanti ospiti in collegamento, fra i quali figurano Francesco Gabbani e Stefano De Martino: tutti gli ospiti e le anticipazioni sulla puntata

Nella puntata di oggi, 21 giugno, di Domenica inMara Venier accoglierà tanti ospiti, come sempre su Rai 1 a partire dalle 14.00. Come accaduto sino a ora dall’inizio della crisi economico-sanitaria dovuta al Covid-19, una parte della trasmissione sarà dedicata all’intrattenimento e una seconda all’approfondimento e all’informazione.

Scopriamo insieme che cosa accadrà e chi sarà ospite oggi a Domenica in.

Domenica in, ospiti di oggi

Il 41esimo appuntamento con Domenica in, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi della Rai, a Roma, giunge puntuale ad allietare il week end dei suoi fedeli telespettatori. Tanti gli ospiti in scaletta, alcuni dei quali saranno in collegamento mentre altri siederanno proprio nel salottino di Mara Venier. Nel rispetto delle norme di sicurezza, infatti, la storica trasmissione ha ripreso ad accogliere i suoi protagonisti permettendo di continuare con le interviste a tu per tu a cui la zia Mara ci ha da sempre abituato. Milly Carlucci sarà una delle stelle che si racconterà oggi a Domenica in, rivelando qualche curiosità sulla sua vita e sul suo passato, ma soprattutto sui suoi progetti di carriera futuri. Francesco Gabbani racconterà di sé al pubblico mostrandosi in una veste inedita e presenterà il suo ultimo brano intitolato Il sudore ci appiccica. Gianni Rivera, in collegamento dal Foro Italico di Roma, riporterà con la mente i telespettatori all’iconico goal del 1970 ai Mondiali di calcio.

Giovanna Ralli torna per raccontare Alberto Sordi e frammenti della propria vita che si sono incontrati con quella del grande maestro. Ancora a Domenica in, Stefano De Martino in collegamento con tutto il cast di Made in Sud.

Non mancheranno l’informazione e l’approfondimento riguardanti l’andamento dell’epidemia dovuta al Coronavirus. In collegamento il prof. Fabrizio Pregliasco, virologo e Direttore Sanitario dell’ IRCCS di Milano, che esporrà i modelli di comportamento da adottare in vista dell’imminente Fase 3.

