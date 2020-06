Conte | “Pensiamo al taglio dell’Iva | vaucher per donne manager”

Giuseppe Conte conferenza, le parole del primi ministro alla conclusione dei lavori degli Stati Generali di Villa Pamphilj.

Tante le novità presentate dal premier Conte nel discorso finale da Villa Pamphili dopo gli 8 giorni di lavoro di Stati Generali. Diversi gli interventi al vaglio del Governo, tra i quali il taglio possibile dell’Iva e l’introduzione di un voucher per tre anni in favore delle donne che aspirano a posizioni manageriali.

Ci sono frizioni di non poco conto nei principali partiti di Governo, con critiche soprattutto nelle fila del PD. Conte è fiducioso sulla tenuta del suo esecutivo? “Si, sono fiducioso, stiamo lavorando in un clima positivo e costruttivo, come dimostrano i lavori di questi giorni. Delle discussioni avvengono in tutte le famiglie e trovo nei nostri alleati delle forze affidabili. Il segretario Zingaretti è un individuo dalle idee chiare e dall’atteggiamento positivo. Per cui continuiamo a lavorare su un piano di rilancio pluriennale, per fare ripartire l’Italia. Purtroppo non basta qualche mese, ci vorrà ancora del tempo”. Sulle opposizioni, che hanno mostrato un atteggiamento di chiusura totale al dialogo, il primo ministro dice quanto segue. “La Meloni e Salvini hanno detto no a prescindere al mio primo invito. Ma tornerò ad offrire loro una ulteriore occasione di confronto, uno alla volta e per parlare con la maggiore chiarezza possibile. Sperando che questo possa accadere già in questa settimana. Forza Italia ha fatto vedere le maggiori aperture, ma io confido anche nelle altre forze di opposizione”.

Conte conferenza, altra apertura alle opposizioni e nuove misure

Rapporti con il mondo industriale. “Il confronto con il Governo serve, sulla base di proposte concrete. Le divergenze fanno parte del gioco ma possiamo lavorare per venirci incontro. A Confindustria ed alle altre sigle il Governo ha chiesto di ricevere le loro opinioni. L’importante è che ci siano dialogo ed unità di intenti, per il bene dell’Italia. Una Italia che deve essere più moderna e digitale, più verde ed inclusiva e con infrastrutture migliori. Interverremo con misure concrete, in aggiunta a tutte quelle già adottate. Vogliamo impedire il sorgere della disoccupazione e serviranno incentivi per le categorie maggiormente in sofferenza. Purtroppo la ripartenza non c’è stata, bisogna allora incentivare questa situazione. Pensiamo al turismo, ad esempio.

La conferenza di Conte prosegue con una precisazione. “I cantieri non si sono mai fermati, ma dobbiamo dare impulso a qualche aspetto ancora troppo lento. Intanto conto di presentare già in questi giorni il Decreto Semplificazione. Il Recovery Found sarà diretto agli investimenti, a questo uniremo delle riforme apposite. Il piano di rilancio verrà studiato presto, mi auguro sempre con il sostegno delle opposizioni. Non attenderemo settembre, occorre darsi da fare sin da subito”.