Dramma sul lungomare del Litorale romano con un uomo che cade dalla bici e muore. Succede tutto in pochi secondi davanti agli occhi di tante altre persone.

Un uomo cade dalla bici e muore. La vittima aveva 63 anni e stava percorrendo con il suo mezzo a due ruote il Lungomare Duilio di Ostia, in provincia di Roma.

LEGGI ANCHE –> Alex Zanardi incidente | il camionista | “La sua immagine mi tormenta”

Purtroppo ha questa persona, che aveva 63 anni, ha perso il controllo della sua bicicletta per cause ancora da accertare e ha sbattuto con violenza la testa per terra, colpendo nello specifico un tombino in piombo. L’urto non è stato attutito dalla benché minima presenza di una qualche forma di protezione. Il 63enne che cade dalla bici e muore non stava indossando il caschetto, come confermato da diversi testimoni che hanno assistito all’incidente. L’uomo morto dopo la caduta dalla bici ha ricevuto immediato soccorso. Da quanto riferito dai presenti, non sarebbe rimasta coinvolta nessun’altra persona e si tratterebbe quindi di una drammatica fatalità capitata in maniera del tutto autonoma.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Incidente Modena | Lorenzo muore a 18 anni in apecar | FOTO

Cade dalla bici e muore, presto i risultati dell’autopsia: si pensa anche ad un malore

Questo ha portato anche alla chiusura del tratto del lungomare che va da piazza Sirio fino a via dei Pescatori, verso piazzale Colombo. Assieme ad una ambulanza hanno raggiunto il luogo dell’incidente anche gli agenti del gruppo Mare facente parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Verrà condotto un esame autoptico sul corpo dell’uomo, per capire se sia proprio l’urto del capo con il fondo stradale ad avere provocato il decesso. C’è infatti anche il sospetto che l’uomo possa essere rimasto preda di un malore improvviso. Tuttora le forze dell’ordine stanno compiendo i rilievi del caso per cercare di capirne di più su questo tragico incidente.

LEGGI ANCHE –> Incidente Celle Ligure | precipita con auto da burrone | trovato morto