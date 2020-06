Bulle picchiano ragazza di 14 anni, colpi violenti alla testa: è grave

Due bulle hanno picchiato in maniera feroce e brutale una studentessa di 14 anni. La prendono a calci e pugni in faccia e la trascinano per i capelli causandole ferite.

Due studentesse ne hanno violentemente ferito un’atra prendendola a pugni e calci in faccia mentre la ragazza di 14 anni cerca di proteggersi per terra. Nel brutale video, condiviso sui social media dalla madre della vittima, viene vista la ragazza trascinata per i capelli in un parco a Sheldon, Birmingham.

La vittima è stata ferita intorno alle 19:30 della sera del 13 giugno 2020 da due ragazze che le hanno lasciato un livido a forma di scarpa da ginnastica e una parte della testa priva di capelli, per il trauma nell’averla trascinata per il parco. La Polizia ha arrestato due ragazze, di 12 e 13 anni, con l’accusa di aggressione e hanno rivolto un appello generale ai testimoni per farsi avanti. Nel video di pochi secondi viene mostrata la giovane vittima per terra mentre viene ripetutamente presa a calci da due ragazze. Gli aggressori poi la afferrano per i capelli e la trascinano, prima di darle un cazzotto in viso. Una delle ragazze le salta sulla schiena, mentre l’altra la trascina per una ciocca di capelli.

La giovane vittima resta traumatizzata

La ragazza ha continuato ad essere aggredita finché una coppia di giovani non è intervenuta per fermare l’attacco. La madre della vittima ha detto che sua figlia stava facendo una passeggiata nel parco con una sua amica quando le ragazze l’hanno attaccata. “Lei non conosce quelle ragazze, non vivono qui. L’unica cosa che ha fatto è stata guardare nella loro direzione“. “Non mangia, non sta dormendo, è terrorizzata di uscire, quando prova a farlo inizia a piangere“, racconta la madre della giovane che ha scelto di restare anonima.

