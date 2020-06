Asia Argento, il bacio col cane: “Ecco come è andata veramente”

“Sono stata crocifissa”, racconta Asia Argento a proposito della famigerata foto che l’ha immortalata mentre baciava un cane…

Asia Argento, ormai diventata una vera e propria star di Instagram oltre che del cinema, continua a far discutere per una singolare (a dir poco) immagine che ha suscitato grande scalpore: quella del famigerato bacio con il cane. Ora, però, la Nostra ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte su quello scatto, spiegando che la verità è tutt’altra rispetto a quanto si tende a credere.

Asia Argento tra “normalità” e trasgressioni

Lo scatto in questione è tratto da una nota scena del film “Go Go Tales” di Abel Ferrara, una pellicola di successo all’interno della quale Asia Argento si mostra intenta a baciare per l’appunto un cane. “Sono una freak, una outsider”, ammette la figlia del grande Dario Argento, spiegando che quella foto era stata richiesta dal regista. Insomma, non è stata una sua iniziativa, e ciò nonostante “sono stata crocifissa“.

“Non è che io sia una morbosa, una perversa”, tiene a precisare Asia Argento. In effetti, gli utenti del web, soprattutto sui social, non ci sono andati leggeri. Lei, però, confessa che la sua vita reale è assai poco trasgressiva, fatta com’è di impegni normali e comuni incombenze. “Mi alzo la mattina alle sette, porto i figli a scuola, faccio ginnastica e faccio la spesa, tutto qui”, rivela. Se lo dice lei…

