Alex Zanardi, i video rivelano nuovi particolari sull’incidente. Solo 2 giorni fa il campione paralimpico è rimasto coinvolto in un violento impatto che gli ha provocato gravi conseguenze.





La Procura di Siena lavora in queste ore sulla vicenda esaminando alcuni video che rivelerebbero alcuni particolari utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Zanardi aveva le mani sui manubri della propria handbike mentre si trovava a percorrere la strada nella quale è rimasto coinvolto nel violento impatto.

Sono trascorsi due giorni da quando, il 19 di giugno, il campione paralimpico Zanardi è rimasto coinvolto in un grave incidente durante la staffetta a tappe Obiettivo Tricolore. Mentre si trovava a percorrere in discesa, con la propria handbike, la statale 146 nel comune di Pienza, parte del percorso, il campione ha violentemente impattato contro un camion. Trasportato all’Ospedale di Santa Maria alle Scotte di Siena, Zanardi nel corso della serata è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e si trova ora in condizioni stabili.

Sulla vicenda indaga in queste ore la Procura di Siena esaminando alcuni video. Da questi contributi starebbero emergendo altri particolari su quanto accaduto. Zanardi stringeva tra le mani i manubri della propria handbike durante la discesa che si trovava a percorrere poco prima dell’impatto. Dunque il campione, secondo queste ultime informazioni, aveva il pieno controllo del proprio mezzo nel momento nel quale è rimasto coinvolto nell’incidente. Contrariamente a quanto diffuso in un primo momento, nel quale si era parlata di una distrazione di Zanardi dovuta al fatto che il campione stesse utilizzando il proprio telefonino.

Il cellulare di Zanardi è stato ad ogni modo sequestrato dai carabinieri e sarà esaminato nelle prossime ore. E’ stata inoltre sequestrata l’handbike sulla quale viaggiava il campione, che potrebbe rivelare ulteriori dettagli sulla dinamica dell’impatto con il camion.