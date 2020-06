Alex Zanardi, il testimone: “Filmava col cellulare e ha invaso la corsia”

Alex Zanardi, il testimone rivela: “Filmava col cellulare e ha invaso la corsia”. A conferma di queste parole ci sarebbe anche un video acquisito dagli inquirenti.

Emergono nuovi dettagli in merito al disastroso incidente che ha coinvolto Alex Zanardi mentre era a bordo della sua handbike. Il campione paralimpico si è scontrato violentemente con un camion e ha riportato ferite gravissima alla faccia e alla testa. Al momento si trova in terapia intensiva, in coma farmacologico e in condizioni stabili ma gravissime.

L’ultima novità riguarda le indagini in merito alla dinamica dell’incidente. Un testimone e una registrazione video hanno svelato cosa è veramente successo.

Il testimone: “Alex Zanardi ha invaso la corsia, era al cellulare”

In base a quanto riporta Il Messaggero, il testimone ha riferito di aver visto Zanardi con il cellulare in mano mentre presumibilmente stava facendo un video del panorama. A quel punto sempre secondo la testimonianza l’ex pilota avrebbe invaso la corsia senza rendersi conto. Proprio in quel momento sopraggiungeva il camion che non viaggiava a velocità sostenuta. Accortosi all’ultimo momento del mezzo pesante Zanardi avrebbe tentato di frenare e deviare ribaltandosi e finendo contro al camion.

La dinamica sarebbe confermata anche da un video fatto da un cameraman che stava riprendendo la scena. Le immagini sono già state acquisite dagli inquirenti.