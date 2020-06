Alex Zanardi, quando parlava della sorella morte in un incidente stradale

Il racconto davvero incredibile sulla scomparsa della sorella di Alex Zanardi, morta da giovanissima in un incidente stradale: ecco quello che è successo

Ore davvero movimentate per Alex Zanardi dopo l’incidente avvenuto in handbike che ha riportato gravi danni cerebrali. Nel 2001 lo stesso pilota automobilistico aveva perso entrambe le gambe nel terribile incidente. In passato ai microfoni di Barbara D’Urso ha raccontato il motivo che lo ha spinto a correre in pista dopo la scomparsa in età giovane della sorella Cristina, uscita con il fidanzato Maurizio, che però si è salvato: “Io ero giovane, più che altro sono i miei genitori che hanno perso una figlia meravigliosa. Non mi rendevo conto di cosa volesse dire perdere una figlia, ora che sono un genitore lo capisco e mi rendo conto che sono stati davvero forti”. Poi ha aggiunto: “Credo di aver iniziato a correre per togliermi dalla strada. Andare sul go-cart è stato un modo per togliermi dal motorino. Ero più al sicuro in pista con il casco e le protezioni che per strada”.

Alex Zanardi, il racconto dell’incidente

Successivamente ha raccontato il terribile incidente dopo aver perso entrambi gli arti inferiori con sette arresti cardiaci fino all’estrema unzione: “Ashley Judd, attrice americana, mia amica, fidanzata del mio collega Dario Franchiti, mi ha raccontato che quando Daniela, mia moglie, riuscì a farsi largo nella folla per baciarmi dicendomi ‘Tieni duro, c’era un signore tedesco molto alto, probabilmente un commissario di gara, che si è letteralmente illuminato e ha urlato e ripetuto Gli darai una nuova vita’”.

Infine, ha svelato: “Nicolò, mio figlio, quando mi ha visto dopo l’incidente si è concentrato su quello che era rimasto di suo papà. Così abbiamo ricominciato da capo”.