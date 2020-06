Alex Zanardi incidente | il camionista | “La sua immagine mi tormenta”

Parla il camionista coinvolto nella dinamica su Alex Zanardi e l’incidente capitato venerdì 19 giugno al campione paralimpico ed ex pilota di Formula 1.

Il drammatico incidente capitato ad Alex Zanardi continua a presentare nuovi risvolti. Ora arrivano le parole dell’uomo alla guida del camion che ha travolto l’ex pilota di Formula 1. Il camionista sarebbe del tutto incolpevole e si dice anzi sotto choc per quanto accaduto a Pienza, in provincia di Siena.

Zanardi era a bordo di una handbike e stava percorrendo una tappa di un tour di beneficenza che avrebbe dovuto condurlo a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. Il conducente del mezzo pesante si ritrova comunque indagato come atto dovuto. In una intervista concessa a SportMediaset, quest’ultimo si è detto del tutto distrutto.

Alex Zanardi incidente, il camionista divorato da questo dramma

“L’immagine dell’incidente ad Alex Zanardi mi tormenta. Non la potrò dimenticare”. Ed ancora: “Ho visto Alex dallo specchietto. Era come se fosse un pallone che rimbalzava sul mio tir e che poi finiva ad alta velocità altrove. Questa immagine mi tormenta. Mi dispiace tantissimo”. Il dolore avvertito dal camionista è davvero sincero. “Tutto questo mi sta distruggendo, spero di superarla per la mia famiglia e per il mio lavoro. E per chi mi accusa senza sapere”.

