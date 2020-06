Zanardi incidente: lo sportivo bolognese aveva postato un bel messaggio su Instagram, poi pochi minuti dopo il dramma che ora lo vede lottare per la sua vita.

L’incidente capitato ad Alex Zanardi è successo all’improvviso e nel breve volgere di pochi secondi, come racconta l’amico che era con lui. E pensare che era una bella giornata, ideale per un divertente allenamento in handbike.

LEGGI ANCHE –> Alex Zanardi gravissimo: l’incidente che lo ha coinvolto – VIDEO

Poco prima di incappare in questo grave incidente che tiene Zanardi purtroppo in pericolo di vita, lo stesso superman bolognese aveva rilasciato un messaggio social con un video postato sul suo profilo personale Instagram.

LEGGI ANCHE –> Alex Zanardi in condizioni disperate, bollettino medico devastante

Zanardi incidente, “Che bella giornata” poi il dramma

Il 53enne atleta paralimpico emiliano annunciava: “Siamo arrivati a Brolio”, ringraziando anche la comunità di Castiglion Fiorentino, comune in provincia di Arezzo che rappresentava una delle tappe della sua Staffetta Tricolore.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

I residenti lo avevano omaggiato con un ciondolo tricolore a forma di cuore, e lui aveva enfatizzato la cosa dicendo: “Solo in Italia accadono certe cose”, apprezzando moltissimo l’affetto riservato nei suoi confronti. Poi però è avvenuto il grave incidente soltanto pochi minuti dopo.

LEGGI ANCHE –> Incidente Zanardi, il ct Mario Valentini: “Si è imbarcato, non è colpa del camion”