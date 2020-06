Youma Diakite, la modella maliana incinta a 49 anni: l’annuncio

Youma Diakite, la modella e conduttrice maliana, annuncia l’attesa del secondo figlio a Verissimo. Lancia lei stessa la lieta notizia in un videomessaggio.

Youma Diakite e il fidanzato Fabrizio Ragone aspettano il loro secondo figlio. La modella e conduttrice maliana, di 49 anni, è nuovamente incinta e sarà mamma per la seconda volta dopo il suo primogenito Mattia, nato nel 2014. La bellezza di Youma l’ha portata spesso ad essere paragonata a Naomi Campbell e l’ha fatta sfilare sulle passarelle di tutto il mondo.

Youma Diakite è nata a Mali ed è cresciuta a Parigi ed è stata in tutto il mondo grazie al suo lavoro, ma oggi vive a Roma con il suo compagno Fabrizio e il figlio Mattia. Nel 2019 ha partecipato al reality L’Isola dei Famosi, abbandonandolo prima della fine prevista dello show per tornare dalla sua famiglia. “Avevo fatto un patto con il mio compagno e gli avevo chiesto di farmi chiamare dalla produzione se mio figlio sviluppava qualche disagio per la mia mancanza“, così ha raccontato la modella a Verissimo. “Alla fine lui mi ha chiamato perché mio figlio non mangiava più e faceva gli incubi. Non ci ho pensato neanche un attimo e sono partita: sarei tornata a nuoto!“, ha concluso.

La seconda gravidanza peer Youma Diakite

Nel corso della puntata che andrà in onda a Verissimo – Le storie oggi sabato 20 giugno 2020, Youma Diakite annuncerà la sua seconda gravidanza con il compagno Fabrizio Ragone in un videomessaggio. I due tengono molto alla propria privacy e non si hanno molti dettagli sulla loro relazione. Il suo compagno è più giovane di lei ed ha 38 anni, ha fondato la Luxory Events “La Lanterna” ed ha studiato all’Università La Sapienza di Roma.

