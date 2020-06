Verona Cagliari Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Verona e Cagliari è il secondo recupero del sabato della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca sabato 20 giugno 2020, alle ore 21.45, il secondo recupero del sabato sera tra Verona e Cagliari, due tra le squadre rivelazione di questo campionato di Serie A TIM, che occupano posizioni tranquille in graduatoria.

Leggi anche –> Esonero Maurizio Sarri, cosa sta succedendo alla Juventus dopo la sconfitta col Napoli

Dopo il match tra Torino e Parma, che ha sancito di fatto il ritorno al calcio giocato, ecco un’altra sfida molto importante, recupero della giornata 25 di Serie A TIM. Vedremo cosa accadrà tra le due formazioni in campo.

Leggi anche –> Tifosi Napoli in piazza, l’OMS attacca: “Sciagurati”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Verona Cagliari: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 21.45 del 20 giugno 2020 allo stadio Bentegodi di Verona è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Verona e Cagliari su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Con DAZN vedi anche la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A oltre alla serie BKT e al grande calcio internazionale.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi invece al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN. Non è ancora chiaro se la partita verrà trasmessa anche in chiaro sul canale Youtube dell’emittente DAZN per consentire a tutti gli appassionati di vederla.

Verona Cagliari, le due squadre in campo: le formazioni

Anche Verona e Cagliari sono dunque pronti a ripartire, con una novità importante sulla panchina sarda, ovvero l’esordio da allenatore di Walter Zenga. Queste le probabili formazioni:

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Borini. ALL.: Juric.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Cigarini, Rog, Birsa, Lu.Pellegrini; Pereiro, Simeone. ALL.: Zenga.