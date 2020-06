Torino Parma Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Torino e Parma è il primo recupero del sabato della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca sabato 20 giugno 2020, alle ore 19.30, il primo recupero del sabato sera tra Torino e Parma, che di fatto sancisce il ritorno al calcio giocato anche per la nostra Serie A, come avvenuto già – ad esempio – con Bundesliga, LigaSantander e Premier League.

Si affrontano due squadre con aspirazioni diverse; i padroni di casa infatti puntano a conquistare punti utili in chiave salvezza, gli ospiti hanno finora fatto un buon campionato e sono in una tranquilla posizione di classifica.

Torino Parma: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questo pomeriggio allo stadio Grande Torino di Torino viene trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio.

La squadra ospite ha affrontato quella di casa in trasferta in Serie A 15 volte, collezionando 3 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. L’ultima sfida risale al 10 novembre 2018, con la formazione ospite corsara grazie alle reti messe a segno da Gervinho e Inglese, mentre fu di Baselli il gol del Torino. I granata non vincono in casa dal 2014.

Torino Parma, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Dunque, è tutto pronto per il ritorno in campo della Serie A TIM, con questo assaggio di quelle che saranno settimane particolarmente intense. Queste le probabili formazioni:

TORINO (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Edera, Rincon, Meité, Berenguer; Belotti, Zaza. ALL.: Longo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B.Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Kurtic. ALL.: D’Aversa.