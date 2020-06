Rosalba Rotondo, la preside di Scampia: il suo impegno per gli ultimi

Chi è Rosalba Rotondo, la preside di Scampia: il suo impegno per gli ultimi premiato anche da Mattarella, cosa sapere su questa donna coraggiosa.

Classe 1958, Rosalba Rotondo è la preside dell’Istituto comprensivo di Scampia Ilaria Alpi – Carlo Levi. La scuola che dirige la donna conta – stando alle stime – tra elementari e medie, conta oltre 250 ragazzi Rom.

Diplomata con maturità classica, la donna si è laureata in Lettere presso l’Università Federico II di Napoli nel 1981. Tra le sue esperienze professionali, vanta diversi anni di esperienza anche all’interno dell’istituto penitenziario di Secondigliano.

Chi è la coraggiosa preside Rosalba Rotondo

L’anno scorso, è stata nominata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica. La scelta è avvenuta “per la sua totale dedizione alla formazione delle giovani generazioni all’insegna della tutela del diritto allo studio e della piena inclusione delle minoranze”.

Negli anni, ha portato avanti e partecipato a progetti per l’alfabetizzazione e inclusione degli allievi di etnia Rom in prospettiva interculturale. Si è occupata di lotta alla dispersione scolastica. Inoltre, ha portato avanti progetti per il diritto allo studio di tutti.