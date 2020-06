Teddy Reno, lo scandalo e il matrimonio segreto del marito di Rita Pavone

Teddy Reno è, da sempre, il grande amore nella vita della cantante Rita Pavone. Ciò nonostante la loro relazione è nata sotto il segno dello scandalo.

Rita Pavone, tornata quest’anno al Festival di Sanremo 2020 con il brano ‘Resilienza‘, ha conosciuto il suo grande amore Teddy Reno negli anni Sessanta quando era ancora una ragazzina. All’epoca il cantante era già un uomo di successo nel mondo della musica. I due sembrerebbe che si siano innamorati al festival degli Sconosciuti di Ariccia, organizzato dallo stesso Reno.

La vittoria di Rita Pavone al festival degli Sconosciuti segnò l’inizio della loro storia d’amore, che accolse numerose critiche quando venne resa pubblica. Lo scandalo deriva dalla grande differenza d’età tra i due, di 19 anni. Inoltre Teddy Reno era già finito nel vortice del gossip a causa del divorzio dalla prima moglie Vania Protti, ottenuto in seguito alla legge del ’71. Eppure i due artisti hanno saputo dall’inizio che erano destinati a stare insieme e hanno lottato contro l’opinione pubblica e contro la famiglia della Pavone. Il padre della cantante, infatti, non era per niente d’accordo con il matrimonio della coppia e ha tentato in tutti i modi di dissuadere la figlia, senza successo.

Il matrimonio in gran segreto per Teddy Reno e Rita Pavone

Quando Rita Pavone e Teddy Reno, nato Ferruccio Merk Ricordi, si sposarono nel lontano 1968 in un convento delle suore a Lugano furono travolti da paparazzi e giornalisti. Alle telecamere però non rivelarono di essere quasi moglie e marito e decisero di non spiegare la motivazione del loro viaggio in Svizzera. Oggi Reno è a un passo dai 94 anni e viene ricordato con grandissimo affetto dai compaesani della sua Trieste, che lo soprannominano “el mulo Ferucio“.

