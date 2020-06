Reading, attentato nella cittadina inglese: ci sono diversi accoltellati

La cittadina inglese, Reading, è stata protagonista in negativo con diversi accoltellamenti avvenuti nel parco cittadino di Forbury Gardens

Brutte notizie in arrivo da Reading, cittadina inglese, per diversi accoltellamenti avvenuto nel parco cittadino di Forbury Gardens. Secondo quanto svelato dal portale Daily Star la polizia ha confermato che alcuni agenti sono arrivate sul posto e stanno indagando su quello che è accaduto. Come stanno riportando anche sui social media stanno circolando video e foto, in cui si vedono le eliambulanze atterrare nel parco. E così le autorità locali hanno invitato a evitare l’area.