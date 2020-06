Oggi in tv, Verissimo: anticipazioni e ospiti del 20 giugno

Oggi pomeriggio torna su Canale 5 il consueto appuntamento con Silvia Toffanin e Verissimo: scopriamo le anticipazioni e gli ospiti del 20 giugno.

Andrà questo pomeriggio in onda la penultima puntata della stagione 2019-2020 di Verissimo. Il programma ha subito una variazione in corso d’opera a causa delle restrizioni necessarie ad impedire il contagio da Coronavirus. Al posto delle tradizionali interviste nel salotto in cui la conduttrice mostrava agli ospiti dei filmati su particolari aspetti della loro vita per poi approfondirli con loro, ci sono i video messaggi degli ospiti ed i collegamenti in remoto.

Per quanto riguarda i vip che oggi racconteranno come stanno vivendo questo periodo complicato ci sono Arisa, in compagnia dei suoi cani dalla spiaggia di Cervia per un’iniziativa benefica. Dopo di lei verrà mostrato anche il messaggio di Elisa Di Francisca, schermitrice che finalmente è tornata ad allenarsi in pedana e comincia a preparare il percorso fisico che la porterà alle Olimpiadi di Tokyo. Sempre a distanza Youma Diakité condividerà con il pubblico di verissimo un messaggio sorprendente: la sua seconda maternità a 49 anni.

Oggi a Verissimo: le interviste ed il momento musicale

Nel corso della puntata di oggi ci sarà anche un momento musicale. Nek offrirà come sigla una sua canzone rivisitata per l’occasione e dunque inedita. Quindi Alessandra Amoroso ed i Boomdabash parleranno del loro ultimo lavoro assieme dal backstage del video ‘Karaoke’, canzone estiva con la quale sperano di ripetere il successo di ‘Mambo Salentino’. Nella seconda parte del programma ci sarà spazio per una selezione di interviste di quest’anno. Silvia oggi riproporrà l’intervista a Michelle Hunziker e Aurora, poi quelle a Rita Pavone, Enzo Iachetti, Barbara Palombelli e Iva Zanicchi.