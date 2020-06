Fidanzato di Mika, chi è Andreas Dermanis: età, foto, vita privata del regista di videoclip e documentari che da diverso tempo è compagno di vita del cantante.

Mika è dichiaratamente omosessuale e da oltre 10 anni è impegnato sentimentalmente con Andreas Dermanis. Lui è un regista cinematografico che tiene molto alal sua privacy e non ha mai parlato pubblicamente del suo rapporto col cantante franco-libanese. Mika invece ne ha ampiamente parlato anche durante ospitate nella tv italiana: “Il mio lavoro rende tutto più difficile e per Andy, che odia le complicazioni, non è sempre stato facile”. Loro vorrebbero anche adottare un bambino, ma Mika spiega: “Io vivo una vita troppo egoista. Fare 15 mesi di tour equivale a un investimento emotivo gigantesco. Devi avere intorno persone tolleranti, che capiscono e accettano il fatto che ti stai “rovinando” la vita. Con un bambino questo non sarebbe possibile”.

Leggi anche –> Stasera in tv, Seat Music Awards 2019: cantanti e scaletta del 6 giugno

Chi è Andreas Dermanis

Come dicevamo è un regista concentrato in particolar modo su documentari televisivi dedicati al mondo dell’arte e della musica. Molte le sue produzioni anche di videoclip per cantanti di fama internazionale come Pet Shop Boys, Bastille, The Kooks, Asap Rocky e Emeli Sande. Con Mika l’incontro è avvenuto dietro le quinte di uno show televisivo e hanno lavorato a lungo insieme prima che tra loro sbocciasse l’amore. “La mia famiglia è il mio fidanzato, e poi quella in cui sono nato, e il clan che si crea quando lavoro” ha dichiarato recentemente Mika.