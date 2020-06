Michelle Hunziker, risveglio traumatico: cosa è successo alla conduttrice

Le vacanze per Michelle Hunziker sono già cominciate, ma per la conduttrice la scorsa mattina c’è stato un risveglio traumatico: cosa è successo.

Il 2020 di Michelle Hunziker è stato segnato da un minore impegno rispetto al solito. Nei primi mesi dell’anno, infatti, la conduttrice svizzera è rimasta a casa per via del lockdown. La conduttrice svizzera ha passato la quarantena in compagnia della figlia Aurora, del fidanzato e dell’amica Sara Daniele (oltre al marito e ai figli). Quindi è tornata al lavoro per condurre insieme a Gerry Scotti ‘Striscia la Notizia’.

Concluso l’impegno con la striscia satirica, la conduttrice è andata direttamente in vacanza con la famiglia. In base a quanto suggeriscono le foto e le storie di Instagram la scelta per il relax estivo è stata la Liguria. D’altronde lei stessa aveva annunciato che quest’anno avrebbe scelto di passare le vacanze in Italia: “Un’estate italiana! Tutta italiana! Scelgo di stare qui, a fare il bagno nel nostro mare, a fare lunghe passeggiate sulle Dolomiti, ad assaggiare i piatti di tutti i nostri ristoranti, a bere dell’ottimo vino, a godermi il gelato più buono del mondo e a divertirmi con la mia famiglia e i miei amici”.

Michelle Hunziker, risveglio traumatico in vacanza

Insieme a lei, Tommaso e le piccole Sole e Celeste, Michelle ha accolto negli ultimi mesi un nuovo arrivato. Si tratta di Odino, un cucciolo di levriero entrato in famiglia durante la quarantena che non le si stacca mai di dosso. La conduttrice è un’amante degli animali ed è ben felice dell’affetto che il cucciolo le dà durante il giorno. Tuttavia non tutto è rose e fiori, visto che il cane non le si stacca di dosso nemmeno durante la notte ed in questi primi giorni di vacanza l’ha svegliata alle 6 del mattino abbaiando. A raccontarlo è stata la stessa Hunziker in una storia Instagram in cui spiega: “Odiono, che è un cucciolo, mi è stato appiccicato tutta notte come un francobollo”.