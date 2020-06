Marinella Venegoni, chi è la giornalista musicale: carriera e curiosità

Chi è Marinella Venegoni, la giornalista musicale più conosciuta in Italia: carriera, vita privata e curiosità, dagli esordi ai giorni nostri.

Laureata in Filosofia a Torino, nata nel 1947, Marinella Venegoni, di Crescentino in provincia di Vercelli, è una delle più note giornaliste musicali italiane: ha saputo fare di una passione, quella per la musica, un mestiere.

Dopo essere stata brevemente docente di ruolo in filosofia e storia nei licei, ha deciso di dedicarsi al giornalismo, frequentando a Genova il primo corso in Italia di giornalismo. La sua carriera è quasi tutta legata al quotidiano ‘La Stampa’.

Cosa sapere sulla giornalista Marinella Venegoni

Nel corso degli anni, è passata dalla cronaca allo spettacolo e in particolare alla musica, intervistando grandi star internazionali, come Rolling Stones, U2 e Madonna, ma anche noti artisti italiani, Franco Battiato e Vasco Rossi, ad esempio. Non lasciando mai il giornalismo, si è dedicata anche all’attività politica, diventando volte sindaco della sua città natale.

Ha collaborato per Radio Rai, conducendo diversi programmi radiofonici, quindi è stata autrice e coordinatrice di un volume pubblicato da “La Stampa” con titolo “Sanremo ’50”. Per la sua attività di giornalista musicale, ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti. Sposata con il giornalista reporter di guerra e scrittore Mimmo Càndito, scomparso nel 2018.