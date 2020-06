Addio a Giancarlo, lutto per Marco Masini: il padre se n’è andato via per sempre. I due erano legatissimi, tanti i messaggi che stanno arrivando per la famiglia.

Un grave lutto ha colpito Marco Masini. Il famoso cantautore fiorentino ha infatti perso l’anziano padre Giancarlo. I funerali del papà dell’artista toscano hanno già avuto luogo in forma privata a Rifredi, nelle cappelle del commiato dell’Ofisa.

Presenti alla cerimonia in pochissimi, tra i quali Leonardo Pieraccioni e Beppe Dati. Il regista ed il musicista sono molto amici di Marco Masini e hanno voluto esprimere vicinanza a quest’ultimo per la scomparsa del padre. Ma sono tante altre le manifestazioni di affetto che il due volte vincitore del Festival di Sanremo (si piazzò prima nel 1990 e nel 2004 con rispettivamente ‘Disperato’ e ‘L’Uomo Volante’, n.d.r.) sta ricevendo dai social. La Fiorentina, sua squadra del cuore, gli ha scritto il seguente messaggio. “Cordoglio e vicinanza al grande tifoso viola Marco Masini per la scomparsa del padre, la società si unisce al dolore della sua famiglia”.

Marco Masini padre, i tanti messaggi di cordoglio ricevuti per la sua scomparsa

E lo stesso ha fatto anche Carlo Conti, che durante la puntata di ‘Top 10’ andata in onda nella serata di venerdì 19 giugno ha rivolto a Masini il seguente messaggio. “Siamo vicini a Masini in questo momento. Io lo so e anche Gigi D’Alessio lo sa”. Il solo sfogo che Masini si è concesso è il seguente. “Stadi vuoti, negozi vuoti, treni vuoti, vita vuota!”.

