Marco Ferradini, chi è: età, carriera, vita privata del cantautore

Marco Ferradini è l’autore di Teorema, una delle canzoni più famose della storia della musica leggera italiana. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

“Prendi una donna, trattala male, Lascia che ti aspetti per ore…”: alzi la mano chi non ha mai ascoltato almeno una volta questo verso da una delle più celebri canzoni della musica italiana. Già all’epoca della sua uscita, all’inizio degli anni ’80, il brano Teorema aveva il sapore dell’eterno successo, complice anche la bravura del suo interprete: uno straordinario Marco Ferradini, cantautore che ha firmato tanti altri pezzi memorabili. Conosciamolo più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Marco Ferradini

Marco Ferradini è nato a Como il 28 luglio 1949 sotto il segno del Leone. A 8 anni si è trasferito a Milano con la famiglia, ed è lì che ha potuto assorbire tutto il fermento artistico che poi avrebbe contribuito a formarlo come cantautore. Ha studiato canto e armonia, e ha sempre avuto un debole per la sua inseparabile chitarra.

La musica, negli anni giovanili di Marco Ferradini, era quelle delle cantine, delle prime band di fortuna e lui ha attraversato con entusiasmo tutte queste esperienze prima di approdare ai primi impegni professionali nella scena del nascente pop-rock italiano con formazioni come “I Balordi e la ” Drogheria Solferino”.

Dopo una breve militanza nel gruppo di musica popolare “Yu Kung” come bassista e “L’Enorme Maria” dell’amico Simonluca, Marco Ferradini ha esordito da solista come cantautore al Festival di Sanremo nel 1978 con il brano Quando Teresa verrà, singolo cui ha fatto immediatamente seguito un album dallo stesso titolo.

Ma l’anno cruciale per il cantautore è sicuramente il 1981, quando esce Teorema, un brano che ancora oggi è fortemente impresso nella memoria di quelli che al tempo lo hanno amato e continua ad emozionare quelli che al tempo erano troppo giovani per ascoltare la musica. Seguiranno tanti altri successi e collaborazioni con alcuni dei nomi più importanti della musica italiana (e non solo).

Per quanto riguarda la vita privata, Marco Ferradini è sempre stato piuttosto attento a non dare in pasto al gossip le sue questioni di cuore. Si sa solo che è stato sposato con un’insegnante, dalla quale avrebbe divorziato nel 1980. Nel 1983 le ha dedicato la canzone sanremese Una catastrofe bionda ma a parte questo non è dato conoscere molto altro. Sappiamo però che sua figlia, Marta Charlotte Ferradini, classe 1984, ha seguito le orme del papà nel mondo della musica dando prova di altrettanto talento…

EDS