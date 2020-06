Manuela Villa, chi è l’ex marito Marco Narducci: età, lavoro, curiosità

Manuela Villa, figlia del grande cantante Claudio, è stata sposata per sei anni con Marco Narducci. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere su di lui.

La vita privata di Manuela Villa, come noto, è sempre stata molto difficile. Infatti, figlia del grande cantante Claudio e della soubrette e ballerina Noemi Garofalo ha visto morire suo padre nel 1987 senza che mai l’avesse riconosciuta come sua figlia: sarà solo il tribunale ad accertarne la parentela, dopo anni e anni di battaglie legali. Dopo di che ha dovuto affrontare anche il fallimento del suo matrimonio con Marco Narducci. Conosciamo più da vicino il suo ex marito.

L’identikit di Marco Narducci

Diciamo subito che sul conto di Marco Narducci si sa ben poco, a parte il fatto che anche lui lavora nel mondo dello spettacolo, anche se non è altrettanto famoso. Ha sposato Manuela Villa il 10 aprile 1999, ma solo sei anni dopo, nel 2005, il loro matrimonio è purtroppo giunto al capolinea e i due si sono lasciati. Stando alle cronache, è stata lei a chiedere la separazione legale: non gli avrebbe mai perdonato di “averla abbandonata con un bambino di pochi mesi”, ovvero Jacopo, nato il 1° marzo 2004 dalla loro unione. Tutto il resto, a quanto pare, è top secret.

