Malore improvviso | Marco muore alla guida a soli 40 anni

Si chiamava Marco ed un malore improvviso lo ha portato via troppo presto. L’uomo era al volante in autostrada, in pochi secondi avviene la tragedia.

Una tragedia inaspettata legata ad un malore improvviso ha stroncato la vita di Marco Stevanin, e decisamente troppo presto. Lui aveva soltanto 40 anni. Abitava ad Este, località veneta situata in provincia di Padova e svolgeva la professione di imprenditore.

Marco era alla guida del suo veicolo e stava percorrendo la Valdastico. Il malore improvviso lo ha costretto però a fermarsi sul ciglio della strada, occupando lo spazio di emergenza delimitato dalla piazzola di sosta. Trascorsi pochi secondi, ha poi perso i sensi. E dopo una segnalazione sono giunti i soccorsi sanitari, che lo hanno trovato esanime all’interno dell’abitacolo.

Malore improvviso, Marco muore all’interno della sua auto: inutili i soccorsi

Stava provando a spostarsi sul sedile del passeggero anteriore quando è rimasto stroncato. Non si sa ancora bene da cosa. Sulle prime si ipotizzano un attacco di cuore oppure un possibile aneurisma. Il 40enne era diretto verso Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza, e si è fermato prima dell’ingresso del casello dell’autostrada. I paramedici hanno tentato di rianimare Marco, ma non è stato possibile fare niente per rianimarlo.

