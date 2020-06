Madre Natura Ciao Darwin: chi è Kristyna Teimerova

Chi è Kristyna Teimerova, la Madre Natura di Ciao Darwin nello scontro tra Io so io contro Noi non semo: origini e professione.

Kristyna Teimerova, bellissima modella della Repubblica Ceca, è stata la Madre Natura di Ciao Darwin nello scontro tra Io so io contro Noi non semo. Le capitane della sfida della settima edizione erano state la Marchesa d’Aragona e Manuela Villa.

Della modella che ha dato il volto a Madre Natura nella puntata non si hanno molte informazioni e tante arrivano direttamente dal suo profilo Instagram. La giovanissima bellezza ceca, infatti, è seguita sul social da poco più di 8mila utenti.

Cosa sapere su Kristyna Teimerova

Amante degli animali e della natura, la modella – che vive stabilmente a Milano – si definisce un pollice verde. Quando la puntata andò in onda per la prima volta, Kristyna Teimerova venne ampiamente criticata e in particolare molti sostennero che fosse quasi completamente rifatta.

Poco sappiamo della sua vita privata, mentre sappiamo diverse cose sulle sue esperienze professionali. Ad esempio, ha sfilato e ha lavorato per Coccinelle, Armani, Gucci e Salvatore Ferragamo. Inoltre, è nota per aver partecipato al videoclip della canzone Hello di Cesare Cremonini.