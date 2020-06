Giancarlo De Cataldo è un famoso magistrato prestato (anche) alla letteratura. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Giancarlo De Cataldo “nasce” come magistrato, ma ha anche coltivato con successo la carriera di scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano. Conosciamolo più da vicino.

Leggi anche –> Suburra, l’analisi dei personaggi principali: da Aureliano a Samurai, chi si contende Roma

Leggi anche –> Gianrico Carofiglio, chi è: carriera e vita privata dello scrittore

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Giancarlo De Cataldo

Giancarlo De Cataldo è nato a Taranto il 7 febbraio 1956 ma vive a Roma dal 1974, anno in cui vi si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza. Dopo la laurea è entrato in magistratura, dove ha fatto una brillante carriera: attualmente è Giudice di Corte d’Assise nella Capitale.

Giancarlo De Cataldo è però anche scrittore, traduttore e autore di testi teatrali e sceneggiature televisive. Ha pubblicato diversi libri di successo, per lo più di genere giallo, e vanta collaborazioni con La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Messaggero, Il Nuovo, Paese Sera e Hot!. Il suo libro più significativo è Romanzo criminale, uscito nel 2002, da cui sono stati tratti un film diretto da Michele Placido e una serie televisiva diretta da Stefano Sollima.

Nel giugno del 2007 De Cataldo ha dato alle stampe Nelle mani giuste, ideale seguito di Romanzo criminale ambientato negli anni ’90, dal periodo delle stragi del ’93 a Mani Pulite e alla fine della cosiddetta Prima Repubblica (i due libri hanno alcuni personaggi in comune, come il Commissario Nicola Scialoja e l’amante, ex prostituta, Patrizia).

Giancarlo De Cataldi ha inoltre scritto la prefazione per l’antologia noir La legge dei figli della Casa Editrice Meridiano Zero e curato l’introduzione al romanzo Omicidi a margine di qualcosa di magico, scritto da Gino Saladini e uscito da Gangemi. Del 2010 è invece I Traditori, romanzo ambientato durante il Risorgimento italiano.

EDS